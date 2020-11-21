Утром в Екатеринбурге сгорел храм

Огнем оказался охвачен «Храм во имя Похвалы Божией Матери» . Фото: ГУ МЧС

Ранним утром 21 ноября в Екатеринбурге произошел пожар в храме, расположенном на 8 марта,197Г.

Сообщение о пожаре в «Храме во имя Похвалы Божией Матери» поступило спасателям в 07:07.

- На площади 50 квадратных метров повреждена внутренняя отделка храма. На момент пожара людей в здании не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара принимали участие 10 пожарных. Для ликвидации огня были задействованы три автомобиля. В 07:25 спасателям удалось локализовать огонь, а в 07:26 ликвидировать открытое горение.