Полицейские ищут очевидцев ДТП на Режевском тракте, из-за которого пешеход угодил в реанимацию

Пострадавший был сбит автомобилем Mazda ВТ 50. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Реже сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии, которая произошла 5 ноября 2020 года.

- Водитель автомобиля Mazda ВТ 50, мужчина, 1982 года рождения, двигаясь в направлении от Режа в сторону Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что дорогу пешеход переходил слева направо по ходу движения машины.

Итогом аварии для 68-летнего мужчины стала реанимация. Пострадавший до сих пор находится в реанимационном отделении Режевской центральной районной больницы.

Полицейские убедительно просят всех, кто владеет какой-либо информацией об аварии, сообщить в ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району по телефону: 8 (34364) 3-13-87, либо 8 (34364) 3-23-61. Конфиденциальность гарантирована.