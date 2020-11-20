Уехали на снегоходе: тело одного из пропавших на Северном Урале туристов всплыло в реке

Следы снегохода привели в полынью Фото: МЧС по Свердловской области

Под Ивделем на реке Пелым обнаружили труп мужчины, который отправился на рыбалку вместе с приятелем 18 ноября. После того, как связь с ним пропала, жена подала заявление о пропаже мужа. Начались поисковые работы. Сегодня утром другие рыбаки обнаружили следы снегохода «Буран», которые вели в полынью. Выяснилось, что накануне происшествия у транспортного средства сломалась фара, скорее всего, в темноте мужчины съехали на тонкий лед и провалились под него. На место происшествия вызвали водолазов. В ходе поисков обнаружили тело мужчины.

- Кроме тела рыбака в воде нашли и сапоги второго мужчины, а его самого обнаружить не удалось. Возможно, это объясняется тем, что водоем имеет течение, которое могло унести тело на расстояние. В связи с наступлением темноты на сегодняшний день поисковые мероприятия приостановили - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

Завтра утром спасатели возобновят поисковые работы и будут искать тело второго мужчины, которого могло унести течением реки.