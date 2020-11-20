ЕВРАЗ направит 15,7 миллионов рублей на противодействие коронавирусу в Нижнем Тагиле

Отгрузка увлажнителей кислорода для больницы Фото: ЕВРАЗ

ЕВРАЗ передал центральной городской больнице №1 Нижнего Тагила 200 увлажнителей кислорода, также в ближайшее время компания приобретет для больницы необходимые лекарства для лечения больных COVID-19. Общая сумма помощи составит 15,7 млн рублей.

Увлажнители используются при подготовке воздушной смеси перед подачей в кислородные маски для облегчения состояния заболевших. Приобретенные приборы – самые современные и функциональные на сегодня.

- Оборудование было приобретено в кратчайшие сроки. Мы понимаем, что врачи работают на пределе своих возможностей, и продолжаем традиции помощи медикам, которые уже сформировались в ЕВРАЗе и нашем Дивизионе, - сказал директор по снабжению Дивизиона «Урал» Евгений Еремеев. - Надеемся, наш вклад поможет многим людям справиться с болезнью.

Евгений Еремеев демонстрирует увлажнитель кислорода Фото: ЕВРАЗ

- Я благодарен компании ЕВРАЗ за приобретение удобных и функциональных приборов, - отметил И. О главного врача ЦБ № 1 Александр Павловских, - Мы завершаем установку в больнице новой кислородной разводки, и увлажнители кислорода нам очень нужны. Без этих специальных приборов мы не смогли бы подавать пациентам кислород нужного качества.

Более 70 миллионов рублей направил ЕВРАЗ в период с апреля по ноябрь на помощь социальным и медицинским учреждениям Нижнего Тагила и Качканара в борьбе с COVID-19. На эти деньги были приобретены средства индивидуальной защиты, моющие и дезинфицирующие средства, автомобиль сокрой помощи, четыре аппарата ИВЛ, автоматическая станция для обработки тестов.

Городская больница №1 Нижнего Тагила в этом году перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом и пневмониями. В ней лечатся пациенты из Нижнего Тагила и Горнозаводского округа.