На улицах Екатеринбурга появится уникальный трамвай Бетховена

Трамвай будет ездить до конца юбилейного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошла презентация брендированного трамвая, корпус которого украшен фотографиями известного немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Необычное оформление транспортного средства объясняется юбилеем музыканта: в этом году празднуется 250-летие со дня его рождения. В презентации трамвая принял участие генеральный консул Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Матиас Крузе.

- Произведения Бетховена и сегодня не теряют уникальности и актуальности. Я очень рад, что именно в России хорошо знакомы с творчеством великого композитора, - рассказал генеральный консул.

В трамвае не будет звучать музыка, но в кармашках сидений будут размещены брошюры с интересными фактами о жизни композитора. Трамвай будет ездить до конца юбилейного года по маршруту № 7.