В Екатеринбурге задержали мигранта-наркокурьера

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 ноября полиция нагрянула в съемную квартиру на улице Восточной, где проживал уроженец среднеазиатской республики. При личном досмотре при понятых у него обнаружили 14 пакетиков с порошком. После обыска жилья нашли еще 30 свертков с неизвестным веществом.

- Свертки с порошком изъяли и оправили на исследование. Эксперты определили, что героин массой 20 граммов, парень хранил его для дальнейшего сбыта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере. По этой статье молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.