Депутат из Екатеринбурга пояснил, как можно привлечь безработных к общественным работам

Депутат предложил помочь городу в непростое время Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе депутат Екатеринбургской городской Думы, известный застройщик Владимир Крицкий озвучил предложение по привлечению безработных горожан, которые получают пособия из бюджета, к общественным работам.

В разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» депутат более подробно рассказал о том, что он имел в виду.

- Я говорил об общественных работах, которые предусмотрены законом о местном самоуправлении. Раз нам такие права даны, и раз люди пособия получают, перечень работ есть. Потому что пособия людям увеличили, но общественным трудом они же могут заниматься, - рассказывает Владимир Крицкий. – Мы договорились, что юристы Гордумы посмотрят, каким образом может проводиться процедура общественных работ, например, это может быть благоустройство города.

По словам депутата Гордумы, разговор не идет о большом объеме труда. Но, учитывая нехватку рабочей силы, именно такие работы городу сейчас нужны.

- Это было предложение, которое еще нужно обсудить. Государство же для чего-то пособие увеличивает. Для того, чтобы люди были более защищены. Но в то же время есть ряд проблем, которые можно именно общественными работами решить, - заключил депутат Владимир Крицкий.