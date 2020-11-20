ВТБ анонсирует бонусные условия для клиентов в сезон скидок и распродаж

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ВТБ запускает специальные предложения для клиентов в «Черную пятницу». Они смогут получить скидки в рамках программы лояльности и повышенный кешбэк от партнеров, а также особые условия по финансовым продуктам.

Участники программы лояльности «Мультибонус» ВТБ в течение недели с 23 по 29 ноября смогут воспользоваться специальными предложениями от банка и компаний-партнеров. В разделе «Черная пятница» каталога «Мультибонуса» клиенты найдут скидки до 50% на товары и услуги, в частности, на бытовую технику и электронику в «Технопарке», на мебель, декор и освещение в DignBoom, на товары для животных в PetShop и другие. Все товары можно полностью оплатить бонусами, а при необходимости доплатить средствами с Мультикарты ВТБ.

Также участники «Мультибонуса» получают от партнеров программы спецпредложения, скидки и подарки, которые активируются с помощью промокодов. Можно на выгодных условиях «прокачать» свои знания, обустроить дом, поправить здоровье и посмотреть любимые сериалы.

В семь «Черных пятниц» на неделе клиенты ВТБ смогут не только выгодно потратить бонусы, но и дополнительно их накопить. В программе лояльности появятся дополнительные предложения от партнеров с повышенным кешбэком до 15%. В частности, особый кешбэк получат покупатели магазинов OBI, «Л’Этуаль», Ralf Ringer, Ostin, Wolford, La Roshe-Posay и других.

«Традиционно в «Черную пятницу» россияне увеличивают свои расходы на покупки, чтобы получить нужные вещи по лучшей цене. Мы предлагаем участникам «Мультибонуса» не только серьезные скидки на товары из каталога, но и повышенный кешбэк за покупки у партнеров программы. Клиенты банка в «Черную пятницу» могут сэкономить, совершая покупки за бонусную валюту на выгодных условиях, и накопить дополнительные бонусы на последующие покупки», - комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

Этой осенью в преддверии новогодних праздников клиенты ВТБ получают и другие специальные условия по финансовым продуктам.

До 31 декабря в ВТБ действует одна из самых низких на рынке ставок - от 6,4% годовых - по кредитам наличными и рефинансированию при условии оформления страхования. Рефинансирование позволит объединить до 6 любых кредитов других банков в один, снизить ежемесячный платеж, а также получить дополнительные деньги на любые цели.

В части ипотечного кредитования для клиентов, покупающих до конца года квартиру площадью от 65 кв.м, ВТБ снижает ставку на 0,8 п.п. Банк оформит им ипотеку под 7,6% как на первичном, так и вторичном рынке недвижимости.

Заемщики, желающие в предновогодний период купить новый или подержанный автомобиль в кредит, с декабря смогут почти в 3 раза уменьшить первые 6 платежей по нему, оплачивая только проценты. ВТБ запустит для них новую опцию – автокредит «Льготный платеж». Оплата основного долга начнется с седьмого месяца, а общая переплата по кредиту будет минимальной. За счет этого клиенты смогут снизить финансовую нагрузку перед предстоящими праздниками.

До конца года за все покупки по кредитной «Карте возможностей» Visa с опцией «сash back» ВТБ начислит двойное вознаграждение - 3%. Кешбэк переводится на счет в программе «Мультибонус» в виде бонусных рублей, которые можно потратить в каталоге или перевести на счет в ВТБ.