Молодой уралец поборется за золото на шоу ТНТ

Фото: личный архив участника

Молодой житель Верхней Пышмы Александр Федотов прошел кастинг на шоу «Золото Геленджика» на федеральном канале ТНТ. Участники программы проходят экстремальные испытания, чтобы выиграть главный приз – один килограмм золота. Им предстоит балансировать на подвесных мостах, проходить квест, чтобы найти выход из комнаты, спасаться от пчел и еще много интересного и необычного.

- Первый этап был самым волнительным, там были и падения, и травмы, адреналин зашкаливал. Невозможно передать словами те эмоции, что я испытал. Чтобы запомниться на фоне других участников, я сделал яркий грим, но он испортился, поэтому пришлось надеть ковбойскую юбку, - делится впечатлениями участник.

Шоу «Золото Геленджика» выходит с 13 сентября этого года. Новый выпуск с участием Александра Федотова выйдет в эфир на телеканале ТНТ в воскресенье, 22 ноября, в 19:00.