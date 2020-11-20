В Екатеринбурге мужчина сообщил в полицию, что его сосед хранит дома оружие и взрывчатку

Заявитель отказался открыть дверь полицейским Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 51-летний мужчина решил разобраться со своим соседом. Для этого он позвонил в полицию. Мужчина заявил силовикам, что в квартире, расположенной в доме на Шаумяна,104, у его соседа сверху хранится взрывчатка и огнестрельное оружие.

- После звонка была собрана следственно-оперативная группа и незамедлительно отправлена на место, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Но заявитель, сообщивший о соседе-боевике, двери силовикам открывать не стал. Он заявил, что не доверяет полиции и сам придет в отдел для дачи пояснений, но сделает это в удобное для него время. Стоит заметить, что в прошлом 51-летний мужчина был судим за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.

Полицейские провели обыск в квартире, где якобы хранилась взрывчатка. Но ни ее, ни оружия, ни каких-то других запрещенных предметов не нашли.

Наш источник предполагает, что судимый мужчина таким способом просто решил насолить неугодному соседу. По факту произошедшего проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.