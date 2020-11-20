В Свердловской области из-за коронавируса перенесли сроки написания итогового сочинения в 11 классах

Теперь писать сочинение выпускники будут не раньше 5 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сроки написания итогового сочинения в 11 классах из-за коронавируса решили перенести. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на решение российского оперштаба. Писать сочинение выпускники должны были второго декабря. Но из-за эпидемиологической ситуации сроки сдвинулись, и теперь написание итогового сочинения пройдет не раньше пятого апреля 2021 года.

Также было принято решение провести итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к ГИА для выпускников девятых классов, в дистанционном формате. Расписание пока оставили прежним - итоговое собеседование должно пройти 10 февраля и в дополнительные сроки - 10 марта и 17 мая.

Напомним, что сегодня губернатор Свердловской области заявил, что для девятых классов готовятся отменить дистант. Также на очную форму обучения для подготовки к экзаменам недавно вернули одиннадцатиклассников.