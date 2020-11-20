В Нижнем Тагиле на «зебре» сбили женщину

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Утром, 20 ноября, в Нижнем Тагиле возле дома №9 по улице Космонавтов 22-летний автолюбитель за рулем отечественной легковушки ВАЗ-2112, которые ехал с микрорайона Выя в сторону Красного камня, сбил 55-летнюю женщину.

Пострадавшая тагильчанка с ЧМТ, сотрясением головного мозга и другими травмами попала в Центральную городскую больницу. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

В ГИБДД Нижнего Тагила установили, что стаж вождения водителя составляет четыре года, в 2020 году нарушений за рулем у него не было. В момент ДТП водитель был трезв.