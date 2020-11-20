В противотуберкулезном диспансере Екатеринбурга во время пандемии в два раза вырос спрос на КТ

Из-за пандемии нагрузка на КТ-центры значительно выросла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлинике противотуберкулезного диспансера Екатеринбурга во время пандемии в два раза вырос спрос на КТ. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказала заведующая консультативно-диагностической поликлиникой диспансера Наталья Камаева. По ее словам, до весны этого года исследование проходили около 80 человек в сутки. Сейчас на одном томографе обследуют по 60 пациентов. А на том, который работает круглосуточно - около 160. Таким образом, спрос на диагностику вырос более чем в два раза.

- Нужно учесть, что раньше не было КТ-центров. Были аппараты, которые работали в плановом порядке для конкретных пациентов. Во время пандемии нагрузка значительно выросла, - рассказала Наталья Камаева. - Сейчас мы проводим более частое обслуживание аппаратов. Но наши компьютерные томографы новые, лучевые трубки в них мы регулярно заменяем. Поэтому бояться, что они выйдут из строя, не стоит.

Она также отметила, что компьютерная томография более информативна, чем рентгенография, но при этом при подозрении на пневмонию или коронавирус эти два метода сопоставимы по качеству выявления.

Напомним, что КТ-центр на базе противотуберкулезного диспансера открыли в конце октября. До этого там уже принимали пациентов с коронавирусом в начале пандемии - весной.