В Екатеринбурге лаборатория «РЖД-Медицины» получила право выдавать окончательные заключения по тестам на COVID-19

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Клинико-диагностическая лаборатория больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге получила право выдавать окончательные заключения по тестам на COVID-19. Данное решение принято Роспотребнадзором с учетом стабильно высоких показателей достоверности выполненных в медучреждении проб. Таким образом, результат может быть выдан пациенту в течение суток после сдачи анализа.

Лаборатория ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» работает в три смены и выполняет до 300 тестов методом ПЦР в сутки. Исследования на COVID-19 проводятся в рамках некоммерческой деятельности для граждан, которые работают на непрерывно действующих производствах (в том числе железнодорожников), а также ряда пациентов из числа прикрепленного населения (по направлению ЦГБ№3, детской ГКБ №9).

Кроме ПЦР-диагностики, с августа в медучреждении выполняются тесты на определение антител к коронавирусу в плазме крови с помощью иммуноферментного анализа, или ИФА (оборудование поступило по инвестпрограмме холдинга «РЖД»). Больница может выполнять до двух тысяч исследований в день и с большой точностью выявляет IgG (поздние антитела, свидетельствуют о наличии иммунитета к заболеванию) и IgM (ранние антитела, имеется заражение коронавирусом в настоящий момент).

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В настоящее время ресурсы «РЖД-Медицины» на всей территории Свердловской железной дороги сконцентрированы на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, оказанию помощи системе здравоохранения регионов.

В частности, больницы сети «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге и Тюмени перевели часть своих мощностей на прием территориальных пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19. Кроме того, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле проводится реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию с развитием пневмонии среднетяжелой или тяжелой формы. В Перми на базе ЧУЗ начал работать инфекционный госпиталь.