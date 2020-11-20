Центр Ирбита расселяют, чтобы снести исторические здания

Центр города обновят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Историческая площадь уральского города Ирбит может понять свой привычный облик из-за сноса нескольких исторических зданий. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на общественника Олега Букина.

По словам Букина, сейчас администрация Ирбита активно расселяет жителей старых домов в центре города.

- Одно из приговоренных зданий – «винницы», построено в 1808 году, реконструировано в 1908 году. Здесь отстаивалось вино после транспортировки перед продажей, - пишет Олег Букин.

Общественник считает, что на это место нашелся хороший застройщик. Однако сносить винницы, по его словам, опрометчиво, так как они являются одним из символов Ирбита – исторического города-ярмарки.

В мэрии города информацию о сносе нескольких зданий подтвердили, так как три строения признаны аварийными, однако все они не входят в список объектов культурного наследия.

Дома № 11, 11а и 19 по улице Ленина снесут в конце этого – начале следующего года. На их месте построят здания в историческом стиле.