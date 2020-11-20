В Екатеринбурге в колонию отправили двух аферистов, обманувших банки на 20 миллионов

Мошенники отправились за решетку за мошенничество в особо крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в колонию отправили парочку аферистов, обманувших банки на 20 миллионов. Дениса Земцова и Елену Варзаносцеву обвинили по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размерах». Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мошенники похищали деньги из банков, уговаривая незнакомцев брать кредиты.

- В частности, подсудимые вводили в заблуждение граждан, чтобы они брали кредиты в банках якобы для последующего вложения в деятельность мнимого крупного застройщика на территории Екатеринбурга, который, как они обещали, погасит кредиторскую задолженность граждан перед банками, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В итоге банковским учреждениям причинен ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Земцову наказание в виде 7 лет лишения свободы, Елене Варзаносцевой - 3 года 6 месяцев лишения свободы. Подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.