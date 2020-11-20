В Нижнем Тагиле мужчина вышел из трамвая и попал под машину

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле накануне ночью произошла трагедия. Мужчина вышел из трамвая на остановке «Театр кукол» и попал под машину. Нижнетагилец от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание.

- По предварительным данным, двадцатилетний мужчина - водитель автомобиля ВАЗ-11183, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Красноармейская в сторону улицы Первомайская возле дома №23 по проспекту Ленина, допустил наезд на пешехода, выходившего из трамвая, стоящего на остановочном комплексе, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным полиции, молодой человек, который находился за рулем отечественной легковушки, имеет стаж два года, за нарушениями ПДД замечен не был, за рулем находился в трезвом состоянии. Он объяснил сотрудникам ГИБДД, что не заметил мужчину, выходившего из трамвая.

Сейчас, опросив свидетелей и осмотрев место происшествия, сотрудники полиции устанавливают причину произошедшего.