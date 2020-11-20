Волонтеры собирают истории пожилых уральцев из еврейских семей для создания документального спектакля

Фото из личного архива Гуревич Фани Ихильевны передано волонтерами центра «Менора»

Волонтеры благотворительного фонда «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» записывают истории ветеранов из еврейских семей, переживших войну, чтобы создать документальный спектакль. Всего планируется собрать больше 40 рассказов пожилых уральцев.

- На сегодняшний день уже проведено 23 беседы. В каждой из них - трагическая история. Многим из ветеранов важно ею поделиться, - рассказала директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина. - Благодаря проекту будет сохранена память о еврейских семьях из Екатеринбурга, переживших войну, эвакуацию и период холокоста.

Спектакль будет называться «Я еврей. Я с Урала». В него попадет и история Фани Ихильевны Гуревич. Ее застала война в Одессе, где она жила с семьей. Оттуда им пришлось эвакуироваться.

- Когда мы ехали в тыл, навстречу нам, по параллельной линии, шел другой состав, который вез солдат на фронт, - вспоминает Фани Гуревич. - Они еще были все здоровы и ехали с надеждой на победу. Там гармошка играла. Они пели песни. А у меня такая мысль в голове: «Боже мой! Они не знают, что через несколько дней они будут ехать в другом направлении в нашем поезде».

Когда они добрались до конечного места эвакуации в Казахстане, она решила пойти работать делопроизводителем на санитарный поезд, который собирал раненых с поля боя. Ей тогда было 15 лет. Сейчас она это вспоминает с дрожью в голосе.

Первые беседы волонтеры провели еще в начале 2020 года. Тогда они приходили к ветеранам лично. Сейчас из-за коронавируса добровольцы общаются с пожилыми уральцами по телефону. Планируется, что все истории соберут в документальный спектакль к марту 2021 года.