В Екатеринбурге около морга нашли труп мужчины

Морг расположен рядом со зданием 7-й городской больницы. Фото: https://www.google.ru/maps

В Екатеринбурге за зданием морга, расположенного на Вилонова,33, утром 19 ноября нашли труп мужчины.

- На вид ему 40-50 лет. Видимых повреждений на его теле не видно. Только незначительнее ссадины и следы от уколов на руках. Пока не ясно, был ли он пациентом ГКБ№7 или нет, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинской службе.

В ближайшее время будет назначено вскрытие, а материал по поводу смерти мужчины передадут из полиции в СКР.