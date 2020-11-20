Когда откроются международные перелеты из Кольцово: отвечает губернатор

В ближайшее время открытия международных перелетов можно не ждать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава региона продолжает отвечать на вопросы свердловчан на своей странице в Instagram. Сегодня Евгения Куйвашева спросили, когда можно ждать открытия международных перелетов из Кольцово. По словам губернатора, в ближайшее время на это надеяться не стоит. О том, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет этого сделать говорят цифры. Так, по словам Евгения Куйвашева, коронавирусом заболели почти десяти тысяч российских туристов, вернувшихся летом и осенью из Турции.

- Цифра, согласитесь, серьезная. При этом мы, конечно, в период, когда у нас был спад заболеваемости, обращались к федеральным властям с ходатайством об открытии международного авиасообщения, но даже в тех условиях и Роспотребнадзор, и Росавиация дали отрицательные заключения, - написал губернатор в Instagram.

Глава региона отметил, что с прямыми перелетами за рубеж придется повременить так как ситуация по коронавирусу снова осложнилась. Сегодня стало известно, что в регионе за сутки подтвердили еще 372 новых случая заболевания коронавирусом. Такого количества заболевших, выявленных за сутки, еще не было за пандемию. Уже несколько дней цифры по коронавирусу бьют все рекорды.