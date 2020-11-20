«Пригрозил обломком лезвия»: на Урале заключенный колонии для бывших силовиков напал на охранника

На 24-летнего заключенного завели уголовное дело. Фото: СУ СКР

В исправительной колонии номер 13 в Нижнем Тагиле, где отбывают наказание бывшие силовики и чиновники, произошло нападение на охранника. Об этом рассказали в региональном СК.

- По версии следствия, 9 ноября 2020 года в оперативный отдел ИК-13 поступила информация о том, что в камере штрафного изолятора (ШИЗО) у осужденных имеются запрещенные предметы, а именно самодельно изготовленный и заточенный металлический пруток, а также лезвия от бритвенного станка, - уточнили в пресс-службе СК.

Сотрудники колонии начали проводить в ШИЗО обыск и досмотр «зэков». В него 24-летний осужденный отказался показывать свои вещи. На замечания он не реагировал.

- Кроме того, молодой человек пригрозил, что причинит себе вред обломком лезвия от бритвенного станка, - рассказали в СК.

После этого «зэк» нанес одному из надзирателей удар, причинив травму носа.

За это СКР завел на парня уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы).

Пострадавшего сотрудника колонии отправили на медицинскую экспертизу, которая покажет тяжесть причиненного ему вреда.

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