Избил колуном ради трех тысяч: в Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве

Уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и разбое, будет рассматривать Свердловский областной суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве и разбое. По версии следствия 44-летний житель Верхотурья в апреле этого года распивал алкоголь со своими товарищами в предбаннике бани, расположенном на участке дома по улице Маяковского. В какой-то момент он попросил одного из друзей оплатить ему такси и наркотики, но получил отказ. Тогда он решил похитить деньги.

- Находясь в предбаннике бани, достоверно зная, что потерпевший ежемесячно получает пенсию в связи с наличием инвалидности третьей группы, которая зачисляется на лицевой счет его банковской карты, обвиняемый напал на мужчину, с которым распивал спиртные напитки, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина нанес знакомому не менее 13 ударов руками и ногами по голове и телу, а также по рукам, которыми, обороняясь, потерпевший закрывал голову. Во время избиения он требовал у знакомого сказать PIN-код от банковской карты, а когда услышал отказ, забрал из куртки друга мобильный телефон, чтобы снять деньги с помощью него. Затем он отнес знакомого в баню и стал избивать его металлическим колуном для расколки дров.

- Он нанес не менее трех ударов по голове потерпевшего в затылочную, подбородочную и лобную области, до момента, когда потерпевший перестал подавать признаки жизни. В результате преступных действий потерпевший скончался на месте преступления, - рассказали в прокуратуре.

После этого мужчина пошел к другому своему знакомому и попросил его перевести 3,4 тысячи, которые были на банковском счету погибшего с помощью телефона на его карту.

Сейчас уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и разбое, будет рассматривать Свердловский областной суд.