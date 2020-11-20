В Екатеринбурге мэрия организует конкурс на лучшее новогоднее оформление

Конкурс пройдет в двух номинациях: «Лучшее новогоднее оформление» и «Новогодняя витрина» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга организует конкурс на лучшее новогоднее оформление. Украсить город и принять участие могут любые организации. Подать заявки можно будет с 1 по 18 декабря.

- Несмотря на объективную экономическую ситуацию, мы приглашаем руководителей всех хозяйствующих субъектов принять участие в традиционном конкурсе, - рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов. - Чтобы отвлечься от негатива и создать хорошее настроение своим коллективам, можно украсить входные группы, прилегающую территорию. Тогда мы почувствуем приближение праздника в каждом уголке города.

Предприятиям предложено стать участниками конкурса «Новогодний Екатеринбург-2021», который пройдёт в двух номинациях: «Лучшее новогоднее оформление» и «Новогодняя витрина». В мэрии планируют, что в украшении города к Новому году примут участие около 12 тысяч объектов. Вся подробная информация о конкурсе представлена на официальном портале Екатеринбурга.

А пока конкурс не стартовал, больше двух тысяч организаций уже сделали оформление и создают горожанам новогоднее настроение.