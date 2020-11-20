Екатеринбуржец погасил долги по ЖКХ только после ареста автомобиля

Фото: УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге должник погасил долги по ЖКХ только после ареста автомобиля. Мужчина задолжал 57 тысяч рублей. Судебные приставы сначала наложили запрет на регистрационные действия Opel Antara, принадлежавшего должнику. Но екатеринбуржец все равно не желал расставаться с деньгами. Тогда автомобиль было решено арестовать.

- Автомобиль был оставлен на ответственное хранение должнику, который был предупрежден об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту), - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Такое развитие ситуации не устроило мужчину, и вскоре он полностью оплатил задолженность. После чего арест с его имущества был снят.