Хакеры взломали популярный паблик Нижнего Тагила

Хакеры успели разослать подписчикам сообщения с подозрительными ссылками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера подписчикам паблика ВКонтакте «Типичный тагильчанин» стали приходить сообщения от имени группы с предложением в честь дня рождения сообщества поучаствовать в розыгрыше призов. Для этого нужно было перейти по ссылке, что некоторые и сделали. Но позднее оказалось, что популярное городское сообщество с почти 140 тысячами подписчиков взломали и никакого розыгрыша не было.

- Я сидела, работала, потом мне пришло сообщение, что у меня поменялся пароль. Хотя я его не меняла и никаких действий не подтверждала. Не придала этому большое значение и просто поменяла пароль, - рассказывает контент-менеджер группы Екатерина Смирнова. - Потом мне начали писать подписчики, что, мол, у вас странная рассылка в группе. И тут как камень на голову.

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О взломе сразу же сообщили создателю группы, который вмешался и решил проблему. А Екатерина написала в паблике пост с просьбой к подписчикам не переходить по ссылкам, которые приходят в рассылке. После этого администраторам пришлось отвечать на множество сообщений участников группы, не понимающих, что происходит.

- Все починили. Всех оповестили, успокоили. Но сами на страже, глаза не смыкаем, - рассказала Екатерина.