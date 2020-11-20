Под Екатеринбургом за 7 миллионов продают замок с бирюзовым куполом

Фото: N1.RU

В Березовском выставили на продажу уникальный коттедж напоминающий замок. На крыше дома красуется бирюзовый купол, который создает необычное освещение в одной из части здания. Как сообщается в объявлении о продаже, во всем коттедже сделан современный дизайнерский ремонт.

- Продаётся уникальный коттедж в городе Березовский, поселок Становая, улица Березовская дом № 14. Отопление газовое. Стоит газовый котёл Proterm. А также имеется резервный электрический котёл. Своя скважина- 35 метров. Канализация автономная, - указано на сайте N1.RU.

Фото: N1.RU

В трехэтажном коттедже восемь комнат. Общая площадь дома - 328 квадратных метров. Площадь участка - семь соток. Агентство недвижимости, выставившее дом на продажу сообщает, что у коттеджа один совершеннолетний собственник. Кроме того покупатель может оформить коттедж в ипотеку.

Фото: N1.RU

Изначально дом выставляли на продажу за 7 миллионов 800 тысяч, однако сейчас цена значительно снизилась - коттедж готовы отдать за 6 миллионов 950 тысяч.