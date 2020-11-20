Первая группа девушек получила профессию помощника машиниста локомотива в рамках программы ОАО «РЖД»

Во время обучения за пультом управления электровоза Фото: СвЖД

На Свердловской железной дороге успешно сдали экзамены и получили свидетельства о квалификации первые шесть девушек, которые обучались на помощника машиниста локомотива. Приступить к работе они смогут с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий.

Все шесть девушек будут трудиться на Свердловской магистрали: на электровозах серии ЭП2К, которые водят пассажирские поезда на направлениях Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Дружинино, Екатеринбург – Тюмень. Как помощники машиниста они будут отслеживать показания приборов, контролировать работу локомотива, а также следить за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов.

При выборе серий локомотивов, на которых будут работать женщины, учитывалась необходимость создания для них благоприятных условий труда, включая санитарно-бытовые. Электровозы ЭП2К эргономичны, управление полностью осуществляется с помощью электроники. В кабинах оборудованы санитарные узлы, установлены холодильники и СВЧ-печи.

Напомним, в июне 2020 года ОАО «РЖД» объявило набор на обучение и дальнейшее трудоустройство женщин в качестве помощников машиниста в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Все кандидатки должны были быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего общего. Обязательным условием являлось прохождение предварительного медицинского и психофизиологического обследования.

Подготовка к сдаче экзамена Фото: СвЖД

На СвЖД занятия проходили в Свердловском учебном центре профессиональных квалификаций. Сначала девушки изучали правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте и правила охраны труда, устройство подвижного состава. Затем на специальных тренажерах, имитирующих кабины электровозов грузового и пассажирского типа, отрабатывали навыки вождения поездов. Практику они проходили на своих будущих рабочих местах – в эксплуатационных локомотивных депо в Екатеринбурге и Перми.

В декабре 2020 года на СвЖД впервые будут сдавать экзамены девушки, которые обучаются на помощника машиниста электропоезда (пригородное движение) и проходят практику в моторвагонных депо.