Дороги на Урале оказались одними из лучших в стране

Качество дорог оценивали по целому ряду показателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область попала в список регионов, которые стали лучшими в сфере дорожного строительства в этом году. Министру транспорта и дорожного хозяйства области Василию Старкову в рамках форума «Транспортная неделя» вручили диплом за лучшие показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Качество дорог оценивали по целому ряду показателей, количество уложенного асфальта не было определяющим фактором, также учитывали показатели аварийности и смертности в результате ДТП, то, как мы взаимодействуем с общественностью, скорость контрактации работ и другие. Это хорошая оценка нашей командной работы во главе с губернатором Евгением Куйвашевым, - отметил Василий Старков.

Напомним, в Свердловской области в 2020 году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 180 километров региональных трасс и городских улиц. В Екатеринбурге длина нового покрытия составила 46 километров. Также были обновлены светофоров, закуплены новые низкопольные автобусы на газомоторном топливе, построено восемь автоматических пунктов весового контроля, строится и реконструируется Екатеринбургская кольцевая автодорога.