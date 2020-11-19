Бывшее здание «Коляда-театра» выставляли на торги, но его никто не купил

Артисты получили здание в плохом состоянии, но отремонтировали его самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старое здание «Коляда-театра» на Тургенева, 20, стоимость которого оценивали в 11 миллионов рублей, не смогли продать. Торги прошли 13 ноября, однако никто не подал заявку на покупку помещения. Аукцион пришлось отменить.

Дом Маева, в котором театр базировался с 2006 по 2014 год, построили в 1917 году. Он входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Труппа самостоятельно приводила его в рабочее состояние.

Вероятно, здание снова выставят на продажу, но, когда это будет, неизвестно.