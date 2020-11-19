В Екатеринбурге девушку осудили за пропаганду нетрадиционных отношений

За пропаганду в Екатеринбурге судят впервые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Создатель сообщества Вконтакте «Радужный Екб/ЛГБТ Екатеринбург» по решению Верх-исетского районного суда должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

- Девушка выкладывала анкеты для ЛГБТ-знакомств. Не всем участникам паблика было 18 лет, поэтому на администратора группы завели уголовное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Для Екатеринбурга дело о пропаганде ЛГБТ стало первым в своем роде, - сообщает ИА "Уральский меридиан"

Защита девушки, Юрист Ресурсного центра Анна Плюснина осталась недовольна приговором и намерена обжаловать его в ближайшее время.