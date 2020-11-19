Фонд Шипулина отмечает юбилей: спортсмен исполнит желание детишек

Сотрудники фонда развивают детский спорт в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный биатлонист и депутат государственной думы Антон Шипулин сообщил о дне рождения своего благотворительного фонда, который помогает развивать детский спорт в регионе. Фонд появился десять лет назад. Сотрудники организации занимаются закупкой инвентаря и экипировки, строят спортивные площадки и помогают развивать спорт в детских домах. Также под руководством Шипулина в регионе открылись секции по биатлону и скандинавской ходьбе.

- В последние годы наш фонд координирует этапы футбольного турнира для детей, оставшихся без родителей. Также мы проводим благотворительные хоккейные матчи «Всех звезд», а на собранные средства построили несколько спортивных объектов в Свердловской области. Уверен, это только начало. Все самые крутые достижения еще впереди, - сообщил спортсмен.

В честь юбилея фонда спортсмен исполнит желания 37 ребят, которые мечтают получить на Новый год спортивную форму и коньки. Напомним, ранее Шипулин подал иск против бывшего директора своего фонда Виктории Щелковой, которую обвинили в мошенничестве.