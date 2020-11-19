Хакер по-уральски: в Екатеринбурге за кражу миллиона судят оператора кол-центра

Девушка получила доступ к системе и увела миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушку из Екатеринбурга будут судить за кражу и незаконный доступ к компьютерной информации. Как сообщило следствие, мошенница устроилась на удаленную работу консультантом в интернет-магазине. Ей выдали системный логин и пароль. Девушка воспользовалась ими в личных целях и стала переводить деньги посетителей сайта на свой счет.

- Аферистка создала ложную учетную запись и отправляла туда деньги. Кроме того, она взламывала аккаунты своих коллег и совершала переводы от их имени. Всего она успела присвоить более миллиона рублей, деньги женщина тратила на бытовую технику и косметику, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Чтобы замести следы, девушка трижды устраивалась работать в кол-центр магазина под чужими именами. Следствие насчитало 17 случаев мошенничества. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.