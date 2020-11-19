Выполняли свою работу: на Урале дровосеков судят за вырубку леса

Мужчинам грозит до семи лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Челябинской области и горожанин из Асбеста пойдут под суд за незаконную вырубку леса. Такое решение приняла Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. Мужчины же утверждают, что спиливали деревья для расчистки леса по договору субподряда.

- Следователи узнали, что в августе прошлого года обвиняемые срубили 97 деревьев за границей охранной зоны без весомых на то причин. Под топор попали березы, ели, сосны и осина, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ущерб от действий мужчин составил почти полтора миллиона рублей. Теперь им грозит до семи лет колонии. Дело отправлено в Асбестовский городской суд Свердловской области.