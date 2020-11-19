Что посетить в ЦПКиО в Екатеринбурге зимой 2020-2021 годов

Парк превратился в безопасное пространство для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парке Маяковского в Екатеринбурге к новому зимнему сезону 2020/21 годов подготовили новшества для комфортного отдыха горожан. Сразу нужно отметить, что ЦПКиО – одно из самых безопасных мест для отдыха в уральской столицы в период пандемии коронавируса. Свежий воздух, территория размером 90 гектар и большие помещения. Все это дает возможность соблюдать социальную дистанцию между посетителями.

Что нового в Парке Маяковского в Екатеринбурге:

1. В декабре в ЦПКиО откроют каток на месте фанзоны. Это третий по величине каток в России после катков на ВДНХ и Парке Горького в Москве.

Рядом с катком сейчас завершается монтаж павильона, площадью в 600 квадратных метров. Руководство парка закупило тысячу пар новых коньков. В павильоне разместятся кафе, туалеты, зоны для переодевания. На самом катке будут островки отдыха с теплыми скамейками и зарядками для гаджетов.

Для детей будут работать аттракционы Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. В ЦПКиО появились несколько новых зон питания - открывается ресторан на входной группе, будет работать атмосферная ярмарка вокруг центральной елки, обновленная усадьба Деда Мороза. Плюс несколько мест общепита, которые работают последние несколько лет.

3. Также работает освещаемая лыжня, прокат лыж и финских саней. Об этом директор ЦПКиО Екатерина Кейльман рассказала в эфире телеканала ОТВ.

Интересный факт – на территории парка живут белки, лебедь, лиса и небольшой кабан.