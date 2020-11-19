Таблетка от коронавируса: свердловчане принимают антибиотики без согласования с врачами

Врачи призывают граждан не заниматься самолечением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики Свердловской области рассказали, что жители региона стали массово принимать антибиотики, чтобы вылечиться от коронавируса. При этом они покупают лекарства без назначения врача.

- Специалисты отмечают, что последствия таких поступков могут быть плачевными: болезнь может протекать тяжелее, все зависит от конкретного человека. Также вирус может мутировать, из-за чего вылечить его будет трудно или даже невозможно, - сообщили в оперштабе Свердловской области.

Врачи призывают граждан не рисковать жизнью и здоровьем и не заниматься самолечением. При любых симптомах обращаться в больницу, а не принимать непроверенные препараты.