В Екатеринбурге вор угнал Honda Civic при помощи отвертки

Задержанный отказался отвечать на вопросы полиции Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Екатеринбурге задержали угонщика иномарки, который завел машину при помощи отвертки.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник в правоохранительных органах, ночью 18 ноября в полицию обратился свидетель, который рассказал, что неизвестный пытается вскрыть автомобиль Honda Civic, припаркованный у дома по адресу Билимбаевская,25/3.

Полицейские оперативно прибыли на место. И успели остановить уезжавшую иномарку. За рулем Honda Civic 2007 года выпуска находился 51-летний мужчина. Он отказался разговаривать с силовиками. При осмотре иномарки полицейские увидели, что в замок зажигания был вставлен предмет, который внешне был похож на отвертку.

Рядом с местом угона была припаркована «девятка». В ней полицейские нашли рацию и паспорт мужчины с фамилией Мирзаев. Как выяснилось, этот мужчина и находился за рулем угнанной Honda Civic.

После произошедшего на него завели уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере. Сейчас угонщик задержан.

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