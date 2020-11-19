QR-код вошел в моду: УБРиР отмечает растущий интерес клиентов к сервису

Сервис стал доступен для пользователей мобильного предложения банка в октябре 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изучил, как изменилась с начала года активность клиентов, использующих для платежей QR-коды. Специалисты банка выяснили, что с января по октябрь 2020 года количество пользователей этого сервиса увеличилось в 3,4 раза, число платежей, прошедших через него, выросло в 4,4 раза, а их общая месячная сумма увеличилась в 3,4 раза.

Согласно проведенному исследованию, в октябре количество клиентов банка, которые осуществляли оплату счетов и квитанций с помощью QR-кодов, превысило 12 тысяч человек, увеличившись по сравнению с сентябрем на 20%. При этом число платежей, выполненных через указанный сервис, выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 26,7% и составило более 33,8 тысячи переводов. Также аналитики отметили и рост общей суммы платежей, выполненных за месяц с помощью QR-кода: по сравнению с сентябрем в октябре она увеличилась на 28,6% и превысила 52 млн рублей.

- Рост клиентов, использующих для оплаты счетов QR-код, — это закономерный процесс, особенно в нынешних условиях. Благодаря этому сервису пользователи мобильного банка могут быстро, просто и без комиссии сделать платеж. Никаких дополнительных реквизитов при этом вводить не нужно, а значит и вероятности того, что платеж уйдет не по назначению, нет. В октябре на каждого клиента, пользующегося этим сервисом, приходится в среднем 2,7 платежа, совершенных таким способом, а в январе, например, этот показатель составлял 2,1. При этом количество пользователей неизменно растет месяц к месяцу, — рассказал руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

Сервис стал доступен для пользователей мобильного предложения банка в октябре 2019 года. Отсканировав QR-код, можно оплатить коммунальные услуги, детский сад, штрафы и прочее. Для этого нужно зайти в раздел «Платежи», выбрать «Оплата по QR-коду», отсканировать код на квитанции или счете и подтвердить оплату. При этом комиссию с клиентов за такие платежи банк не берет.