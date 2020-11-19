В Екатеринбурге не хватает водителей на новые автобусы

Чтобы сесть за руль нового автобуса водители проходят обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге некому садится за руль новых автобусов, которые совсем недавно передали городу. Напомним, что в рейс на прошлой неделе должны были выйти все 57 машин. Но пока часть транспорта продолжает простаивать из-за нехватки водителей.

Сегодня на совместном заседании думских комиссий по бюджету и экономическому развитию, руководитель экономического департамента мэрии Алексей Прядеин заявил, что для обслуживания новых автобусов не удается найти специалистов. В пресс-службе мэрии объяснили, что все дело в том, что с появлением 57 новых автобусов, в «Гортрансе» фактически были созданы 57 новых рабочих мест.

- Опытные водители, пройдя дополнительное обучение работе с новой техникой, пересели на эти автобусы. И все они выходят на городские маршруты. Как и в любом коллективе с большим количеством сотрудников, в «Гортрансе» всегда есть вакансии. После появления новых автобусов их стало чуть больше. Но постепенно они заполняются молодыми водителями или водителями, переходящими в «Гортранс» из других транспортных предприятий, - рассказали в администрации города.

В мэрии отметили, что предприятие всегда готово принять на работу водителей и кондукторов, так как в любое время люди болеют, ходят в отпуск и так далее. Также там сообщили, что последние несколько новых автобусов уже должны выйти в рейс в начале следующей недели.