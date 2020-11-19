В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Стачек

Строительные работы на улице стачек закончат только в 11 января 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше на месяц закроют движение по улице Стачек. Проехать по участку дороги от Войкова до Каширской нельзя будет с 11 декабря до 11 января. ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства будет проводить здесь строительные работы.

- Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения на улице Стачек, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Войкова, Стачек, Фрезеровщиков, Старых Большевиков и проспекту Космонавтов.

Напомним, что вчера в мэрии предупредили о перекрытии улицы Авангардной на Уралмаше. Здесь с 7 до 28 декабря будут строить инженерные сети.