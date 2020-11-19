Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Стачек

Проехать по участку дороги от Войкова до Каширской нельзя будет до 11 января
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Строительные работы на улице стачек закончат только в 11 января 2021 года

Строительные работы на улице стачек закончат только в 11 января 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше на месяц закроют движение по улице Стачек. Проехать по участку дороги от Войкова до Каширской нельзя будет с 11 декабря до 11 января. ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства будет проводить здесь строительные работы.

- Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения на улице Стачек, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Войкова, Стачек, Фрезеровщиков, Старых Большевиков и проспекту Космонавтов.

Напомним, что вчера в мэрии предупредили о перекрытии улицы Авангардной на Уралмаше. Здесь с 7 до 28 декабря будут строить инженерные сети.