Максим Шибанов заявил о готовности пойти на мировую с православным журналистом Румянцевым

Суд продолжится завтра в 11 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мировом суде Верх-Исетского района состоялось очередное заседание по делу православного журналиста Максима Румянцева против екатеринбуржца Максима Шибанова. Последнего обвиняют в нанесении корреспонденту травм средней тяжести. Однако сегодня Румянцев заявил о том, что готов пойти на мировую.

- Мы еще на стадии разбирательств это заявляли. Пусть только принесет извинения и признает вину, - заявил в суде Максим Румянцев.

Адвокат журналиста добавила, что потерпевший также рассчитывает на компенсацию морального вреда. В свою очередь Шибанов заявил о готовности пойти на мировую, но попросил отложить суд до завтра, чтобы обговорить все детали со своим защитником.

Стоит отметить, что коллегия экспертов пришла к выводу, что травмы Румянцева, полученные во время потасовке в сквере у Драмтеатра, стоит расценивать как легкий вред здоровью.