К концу ноября 2020 года ожидается спад по новым заболевшим коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас Свердловская область находится на пятом месте в России по ежедневному приросту числа новых заболевших коронавирусом, а также по общему числу заболевших COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Елены Чадовой, которые она озвучила в эфире радио «Комсомольская правда», сейчас регион выходит на очередное плато по уровню заболеваемости.

- В прошедшие дни выписанных пациентов было больше, чем вновь поступивших. Это благоприятная ситуация, коэффициент заражения тоже снижается. По прогнозам к концу следующей недели мы должны пойти на снижение по заболеваемости, - рассказала Елена Чадова в эфире радио «КП».

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