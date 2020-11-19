В Екатеринбурге открыли новый салон PULT.ru

Фото: PULT.ru

Покупка новой аудио-видео техники — это всегда радостное событие, но стоит ли упоминать, что выбирая виниловый проигрыватель, акустические системы, усилитель или комплект домашнего кинотеатра, лучше всего воочию познакомиться с интересующими моделями и в полной мере оценить все возможности современной аппаратуры? Компания PULT.ru, крупнейшая сеть Hi-Fi и High End в России, удваивает впечатления от первоклассного звука и качественного изображения и приглашает гостей в новый фирменный салон, который открывает свои двери в Екатеринбурге.

Новый салон PULT.ru стал больше и просторнее: оценить самый широкий в городе ассортимент первоклассного аудио-видео оборудования и систем автоматизации будет ещё удобнее, ведь как известно, хорошей техники не бывает слишком много. И конечно же, сделать правильный выбор всегда помогут профессиональные консультанты, с многолетним опытом в области Hi-Fi и High-End: задавайте интересующие вас вопросы и будьте в курсе самых актуальных новинок!

Фото: PULT.ru

Салоны PULT.ru славятся тщательно спроектированными комнатами прослушивания, где можно совершенно бесплатно оценить все тонкости и нюансы различных моделей аудио-видео аппаратуры, послушать любимые композиции и оценить качество изображения на специально подобранных тестовых видеозаписях.

Именно поэтому PULT.ru так гордится собственной розничной сетью, которая позволяет тысячам клиентов сделать правильный выбор и совершать выгодные покупки в комфортной обстановке. Ждём вас в новом салоне PULT.ru по адресу: улица Мамина-Сибиряка, 126.