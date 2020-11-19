Кому оказывают плановую помощь в больницах на Урале: отвечает замминистра здравоохранения

На систему здравоохранения сейчас легла большая нагрузка Фото: Артем КИЛЬКИН

Осенью 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области из-за роста случаев заболевания коронавирусом объем основной плановой помощи в больницах пришлось сократить. Это на себе почувствовали уже многие пациенты, как в больших уральских городах, так и малых населенных пунктах.

Однако, несколько ключевых направлений в региональном Минздраве решили сохранить, так как от работы по ним зависят жизни тысяч жителей Свердловской области. По словам заместителя регионального министра здравоохранения Елены Чадовой, сейчас в регионе 61 медицинская организация работает с коронавирусными больными. Однако оказания плановой помощи тоже ведется.

Елена Чадова ответила на вопросы слушателей в эфире радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Есть приоритеты: это пациенты с сосудистыми заболеваниями, острые состояния, связанные с коронарным синдромом, пациенты с инсультом и инфарктом. Также это больные с онкологией, эту помощь мы не сокращали. Более того, количество химиотерапевтических курсов увеличено, - говорит Елена Чадова в эфире радио «Комсомольская правда». - В приоритете также сахарный диабет и эндокринологические заболевания, больные с терминальной почечной недостаточностью, которым нужен гемодиализ.

Заместитель министра признает, что ситуация в регионе и по всей стране из-за коронавируса непростая, но минздрав оперативно реагирует на вызовы, связанные с пандемией, хотя всех проблем одномоментно решить не удается.

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