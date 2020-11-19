Обвиняемому еще не избрали меру пресечения Фото: Александр ГЛУЗ

В Красноуральске возбудили уголовное дело на 14-летнего ученика школы № 1. Состоящего на учете в ПДН подростка обвиняют в изнасиловании 11-летнего мальчика. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 7 ноября в заброшенном здании.

- Мальчик воспитывается в неполной семье без отца и состоял на учете у психиатра. Кроме этого он был под постоянным наблюдением в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия в отношении лица недостигшего 14-летнего возраста», - сообщил инсайдер «КП».

Стоит отметить, что санкции статьи предусматривают наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.