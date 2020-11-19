Фото: «Синара Центр»

В культурно-выставочный комплексе «Синара Центр» появился новый творческий коллектив из талантливых горожан с профессиональным руководителем: вокально-хоровой ансамбль Sinara Singers.

Прослушивания в коллектив проходили в октябре. На них записалось 80 горожан, желающих петь и учиться пению.

Творческая комиссия, во главе с руководителем Sinara Singers, лауреатом международных конкурсов Андреем Стариковым, отобрала в хор 25 человек. Это горожанки разных возрастов и профессий с большим желанием петь. Большинство из них уже имеет опыт участия в хоровых коллективах, но есть и те, у кого за плечами только музыкальная школа.

В «Синара Центре» состоялась первая встреча участников ансамбля. Коллектив приветствовала генеральный директор «Синара Центра» Елена Теребенина. Она лично познакомилась с участниками и провела ознакомительную экскурсию по всему комплексу зданий бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, ныне – «Синара Центра».

Гости посетили текущие выставки Галереи Синара Арт - выставку работ Анатолия Калашникова "Монтана от и До" и инсталляцию Андрея Брагина «Тоска Зеленая".

Участники хора впервые поднялись на сцену концертного зала «Синара Холл», где уже совсем скоро будут выступать.

Фото: «Синара Центр»

Сразу после знакомства состоялась первая репетиция.

Руководитель коллектива Андрей Стариков отметил, что цель создания хора – сделать хоровое пение более популярным, приобщить людей к высокому и в тоже время очень демократичному хоровому искусству, просветить и заинтересовать не только исполнителей, но и будущих зрителей коллектива.

Также Андрей Стариков рассказал о перспективах Sinara Singers. Помимо выступлений в «Синара Центре» и на других площадках Екатеринбурга и области, мечта коллектива, которая обязательно сбудется, поездки по России и миру и победы на международных конкурсах.

Елена Теребенина, генеральный директор культурно-выставочного комплекса, подчеркнула, что рада, что в нашу команду влился такой творческий коллектив. Это еще раз подтверждает основное направление деятельности «Синара Центра» - создание площадке для творческих инициатив горожан.

Репертуар Sinara Singers будет включать широкий спектр произведений: от хоровой классики до современных эстрадных песен.

Занятия будут проходить в Синара Центре 2 раза в неделю.