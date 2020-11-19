Женщина нарушила правила поведения, принятые для защиты населения от новой коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина забыла маску дома и решила поехать на автобусе без нее. Но нарушение «коронавирусных» правил не осталось без внимания и теперь ей придется заплатить штраф. Инцидент произошел в 19 автобусе на Химмаше еще в октябре.

- Сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении в отношении Марии М, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. - Тем самым она нарушила правила поведения, принятые для защиты населения от новой коронавирусной инфекции.

Марию привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ и назначили ей штраф в тысячу рублей. В пресс-службе суда отметили, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Наполним, ранее мы писали, что Гортранс Екатеринбурга подаст в суд на ковид-диссидентов, из-за которых задерживали транспорт потому, что они заходили в него без масок. Предприятие подаст иск на этих горожан, чтобы взыскать убытки.