Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ночью, 17 ноября на Егоршинском подходе, 1 инспекторы ДПС заметили водителя, который нарушал правила. Сотрудники госавтоинпекции потребовали остановиться мужчину за рулем Renault Logan, но тот проигнорировал их и попытался скрыться «пролетев» мимо на красный сигнал светофора. Инспекторам ДПС ничего не оставалось, кроме того, чтобы начать преследовать лихача.

- В ходе преследования он на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу. - Тогда в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О полиции» экипаж принял решение применить табельное оружие.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Сначала сотрудник полиции сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз по колесам Renault Logan. Только после этого автомобиль остановился. Водителя сразу задержали. Оказалось, что у 34-летнего жителя Асбеста, который был за рулем иномарки, не было прав. Проведенное освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель был трезв.

В отношении него составили три протокола об административных правонарушениях - за проезд на красный, управление автомобиля без прав и невыполнение требования об остановке. Автомобиль после инцидента поместили на специализированную стоянку.