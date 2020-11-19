ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 15%

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По итогам октября розничный портфель привлеченных средств ВТБ с учетом инвестиционных продуктов превысил 6,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 15%. Наибольший прирост в октябре продемонстрировали накопительные счета и облигации.

Три четверти розничного портфеля привлеченных средств – 4,5 трлн рублей – по итогам октября приходилось на классические сберегательные продукты, в том числе вклады, накопительные и текущие счета. Наиболее значительно в октябре вырос портфель накопительных счетов - на 12% к концу сентября и почти в два раза к уровню начала года. При этом половина портфеля накопительных счетов в октябре приходилась на клиентов массового сегмента.

Портфель средств, размещенных физлицами в инвестиционные продукты банка, в октябре достиг 1,7 трлн рублей. Это на 61% больше, чем в начале года. Самый значимый прирост к сентябрю – на 26% - продемонстрировал портфель облигаций физлиц. Также продолжили рост портфели договоров страхования жизни (на 41% к началу года) и договоров доверительного управления ценными бумагами (на 40%). На 84% к началу года увеличились вложения частных клиентов в биржевые облигации на фондовом рынке.

- В октябре сохранился повышенный интерес клиентов к накопительным счетам, которые дают возможность гибко управлять сбережениями без потери доходности. Стабильным спросом пользуются инвестиционные продукты, которые выбирают в основном состоятельные клиенты, предпочитающие в условиях невысоких ставок по вкладам переводить часть активов в ценные бумаги, - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Сейчас ВТБ предлагает клиентам накопительный счет «Копилка» со ставкой 4,5% годовых. За последний месяц в сберегательной линейке банка появились два новых вклада с повышенной доходностью – долгосрочный «История успеха» (со ставкой до 4,5% годовых) и краткосрочный «Новогодний» (до 4,3% годовых). При подключении опции «Сбережения» к любому сберегательному продукту, его доходность увеличивается на 1% годовых.