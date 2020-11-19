Разбил дверь топором: в Екатеринбурге мужчина ограбил комиссионный магазин

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня ночью мужчина ограбил комиссионный магазин «Два Евро» на Мамина-Сибиряка, 97. Чтобы попасть в помещение он топором разбил входную дверь. Как рассказали в группе Вконтакте «Инцидент Екатеринбург», мужчина вынес из магазина телефоны и 20 тысяч рублей. Злоумышленника уже задержали.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

- Информация о проникновении в магазин по адресу Мамина-Сибиряка, 97 поступило в отдел полиции номер 1 в ночное время 19 ноября. Сотрудниками патрульно-постовой службы на месте происшествия задержан подозреваемый мужчина, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас мужчина находится в отделении полиции.