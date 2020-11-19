Фото: Фото: Артур Зиганшин / Facebook

В Шарташком лесопарке появились скульптуры животных. Как пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на директора парка Артура Зиганшина, совсем скоро уголок откроют для посещения.

Среди установленных скульптур есть львы, мамонты, а также зубр, носорог и олень. Уголок оборудован рядом со спортивной станцией виндсёрферов, в районе посёлка Пески.

Сейчас на территории, где установили скульптуры, ведутся работы по монтажу и благоустройству. Напомним, что Шарташский лесопарк планируют полностью преобразить за 10 лет.

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